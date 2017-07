Deutscher Streit wegen Pannen-Reaktor Tihange

Laschet habe aber wissen müssen, dass es keine rechtlich belastbare Grundlage für einen Exportstopp gebe, schreibt Hendricks den Angaben zufolge in ihrem Brief. „Ebenso klar hätte Ihnen sein müssen, dass ein solcher Lieferstopp aus Deutschland keineswegs zur Stilllegung der betroffenen Atomanlagen in Belgien führen würde.”

Laschet äußerte sich verwundert: „Noch vor wenigen Monaten hat Frau Hendricks selbst Zweifel an der Sicherheit der Meiler von Tihange geäußert und die sofortige Abschaltung gefordert. Jetzt rudert sie zurück.” Die Landesregierung erwarte weiterhin, dass Hendricks dafür sorge, dass keine weiteren Brennelemente nach Tihange geliefert werden.

Das Land hatte sich im vergangenen Monat von seiner indirekten Beteiligung an den belgischen Atomkraftwerken Doel und Tihange getrennt. NRW war über seinen Pensionsfonds an den wegen häufiger Zwischenfälle in die Kritik geratenen Kernkraftwerken beteiligt. (Quelle:dpa)