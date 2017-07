Flandern reformiert Jugendstrafrecht

Jugendrichter erhalten auch mehr Möglichkeiten, um junge Straftäter wieder auf den Pfad der Tugend zu bringen. Sie können ihnen zum Beispiel Bedingungen auferlegen, an die sie sich halten müssen oder sie dazu zwingen, sich an einem positiven Projekt zu beteiligen. So kann der jugendliche Straftäter verpflichtet werden, seine Wohnung nicht zu verlassen. Das soll aber nicht mit einer Fußfessel, sondern etwa über Skype kontrolliert werden.

Die letzte Option bleibt auch in Zukunft die geschlossene Jugendstrafanstalt. Die Höchststrafe beträgt 7 Jahre und ist möglich für jugendliche Straftäter ab 16 Jahren, die Schwerverbrechen verübt haben. In Jugendheimen werden in Zukunft junge Straftäter von anderen Heiminsassen getrennt.