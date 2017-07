Waffenversteck in limburgischer Schule?

VRT

Die Zeitung “Het Laatste Nieuws” berichtet in ihrer Freitagsausgabe, dass vor den Terroranschlägen in Brüssel und Paris möglicherweise Waffen auf dem Gelände einer Schule in Houthalen-Helchteren versteckt wurden. Es handele sich um eine Hypothese, sagen Justizquellen. Harte Beweise gebe es nicht.