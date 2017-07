Ostende verbietet Werbestände für NGO

Immer öfter werben Hilfsorganisationen auch in flämischen Städten mit Infoständen um Spenden. Die zum Teil angeheuerten Mitarbeiter verhalten sich manchmal aggressiv, denn sie verdienen ihr Geld unter anderem durch Provisionen pro Abschluss.

Mögen die Ziele der Hilfsorganisationen wohltätig sein, die Methoden ihrer Werber sind es nicht immer. Denn die zumeist jungen Menschen, die an Infoständen um die Aufmerksamkeit von Passanten buhlen, tun dies manchmal mit übertriebenem Enthusiasmus. Viele Passanten fühlen sich dadurch belästigt.

In Ostende soll dies ab dem kommenden Jahr vorbei sein. „Wir haben auch in der Vergangenheit nur eher selten solchen Organisationen Standgenehmigungen in der Innenstadt vergeben. Wir lassen nicht ohne weiteres jeden zu“, erklärte Bürgermeister Johan Vande Lanotte der VRT-Nachrichtenredaktion am Freitag.