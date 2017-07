"Das Kleinste, was wir am Businesscase verändern, bedeutet, dass die Voraussetzungen nicht mehr gegeben sind, um die Investition tätigen zu können. Und wenn ich sage, dass wir die Investition nicht mehr durchführen können, falls sich etwas am Businessplan ändert, dann ist das auch so", wird die CEO von Proximus, Dominique Leroy (kleines Foto im Text), in der Zeitung De Tijd zitiert.