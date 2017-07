Auch die französischsprachige Zeitung Le Soir schreibt über den flämischen Festtag. Es sei eine lästige Tradition: Am Tag des 11. Juli stimmten die nationalistischen Anführer stets ihren Refrain der größtmöglichen Autonomie an. Dies sei auch ihr gutes Recht. Nur handele es sich dabei um eine abwertende Strophe über "diese Wallonen, deren Bedürftigkeit die flämische Unabhängigkeit" rechtfertige. Auch in diesem Jahr habe man dem nicht ausweichen können.

Der N-VA Fraktionsführer Peter De Roover hatte am Montag über die Finanztransfers aus Flandern an die Wallonie gesagt, dass sie die Arbeitslosigkeit nicht reduzierten, sondern vielmehr wie ein Schlafmittel wirkten. Auch der Pressebericht des flämischen Ministerpräsidenten Geert Bourgeois richtete sich an die Französischsprachigen und versuchte sie zu überzeugen, dass es in ihrem eigenen Interesse sei, sich von Flandern zu trennen.

Eine solche Bevormundung sei in den Augen der Französischsprachigen unerhört, schreibt Le Soir. "Doch ist sie in den Augen der Flamen verlockender?" Die Zeitung bezweifelt das. Die Begeisterung für eine Trennung und selbst für einen Konföderalismus fehle bei den Frankophonen. Und das sei im Norden nicht anders, meint Le Soir.

Wollten die Nationalisten wirklich überzeugen, sollten sie besser auf ihre Metaphern achten, beschließt die Zeitung.