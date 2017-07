Die Hauptverschmutzer in Europa sind Kohlekraftwerke. In Belgien werden seit diesem Jahr keine solchen Kraftwerke mehr betrieben. Auch im Jahr 2015, also dem Jahr, auf das sich das Register bezieht, wurde nur ein kleiner Teil des belgischen Stroms über die Vebrennung von Steinkohle erzeugt. In anderen Ländern ist das anders, schreibt De Standaard. Steinkohle- und Braunkohlewerke wie die von Belchatow (Polen), Drax (Großbritannien), Jänschwalde (Deutschland) und Kozienice (Polen) gehören, was den Kohlendioxid-, Schwefeldioxid und Stickstoffoxidausstoß angeht, zu den größten Verschmutzern Europas.

Allerdings wird auch festgehalten, dass die Steinkohlewerke einen immer geringeren Anteil am Energiemix haben und dass ihre Umweltschädlichkeit abnimmt.

Neben den Kohlekraftwerken ist die Stahlproduktion ein großer Verursacher von Emissionen. Die Hochöfen, mit denen der Stahl produziert wird, werden ebenfalls mit Steinkohle betrieben. Deshalb, so De Standaard, stehe die ArcelorMittal-Fabrik in einigen Verschmutzungskategorien mit an der Spitze des Registers.

Andere kleine Länder, die eine fortschrittliche Umweltpolitik führen, zum Beispiel die Niederlande, Österreich und Dänemark, haben keine Fabriken, die zu den am stärksten die Umwelt belastenden Fabriken von Europa gehören.