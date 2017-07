Rekordanzahl Abschiebungen im Juni

„Hierfür haben wir uns in den vergangenen 2,5 Jahren sehr engagiert“, sagte Franken der VRT-Nachrichtenredaktion VRT Nieuws. „Ich habe hierin sehr viel Zeit investiert. Die Resultate werden jetzt sichtbar. Ich bin darüber sehr zufrieden.“

Die Zahl der Plätze in den Abschiebezentren stieg von 400 auf 600. Dort werden die Menschen untergebracht, bevor sie Belgien verlassen müssen.

Besonders zufrieden ist Francken darüber, dass mehr Kriminelle abgeschoben werden konnten. Die anderen Personen hielten sich illegal in Belgien auf und das in der Regel, weil ihr Asylantrag abgelehnt worden war.

„2015 wurden in Belgien ungefähr 50.000 Flüchtlinge aufgenommen. Sehr viele dieser Asylanträge wurden inzwischen bearbeitet und fast die Hälfte dieser Menschen erhielt Asyl. Die andere Hälfte erhielt die Aufforderung Belgien zu verlassen und das macht sich nun auch in den Statistiken bemerkbar‘, so Francken.