Haushaltsloch 1 Milliarde größer

Premierminister Charles Michel (Foto) will Anfang August den Haushaltsentwurf für 2018 vorlegen.

Wenn die belgische Regierung 2019 einen ausgeglichenen Haushalt – die schwarze Null - vorlegen will, dann müssen zusätzliche 7,7 Milliarden Euro gefunden werden und für 2020 8,2 Milliarden.

Als Grund für diese kalte Dusche nennt das Expertengremium den Umstand, dass die Steuereinnahmen hinter den Erwartungen zurückbleiben. Die Regierung will aber Vorbehalte anmelden. Der Bericht berücksichtige nicht in ausreichendem Maße die Konjunkturerholung, die sich gerade in den letzten Wochen eingestellt habe und, damit verbunden, die Schaffung vieler zusätzlicher neuer Arbeitsplätze.

Immerhin: Laut den neuen Zahlen ist der Haushalt des laufenden Jahres in der Spur, muss also nicht nachgebessert werden. Die belgische Regierung will zum 1. August ihren Haushaltsplan für das kommende Jahr vorlegen; dies zusammen mit einer Reihe von neuen Strukturreformen.