Die Soldaten halten sich im Militärlager ‚Camp Kasuku‘ in der Nähe der ostkongolesischen Stadt Kindu auf. Dort bewachen sie ihre Militärfahrzeuge, ihre Waffen und auch möglicherweise sensibles Kommunikationsmaterial. Vorläufig sitzen sie dort fest, weil ihnen die notwendigen Dokumente fehlen, um das zentralafrikanische Land zu verlassen.

Das Problem ist wohl auf einige Ereignisse im April dieses Jahres zurückzuführen. Belgiens Außenminister Didier Reynders (MR) hatte sich in einer Pressemitteilung kritisch zur Wahl der Ernennung des umstrittenen Politikers Bruno Tshibala zum neuen Premierminister der DR Kongo geäußert. Daraufhin beendete die kongolesische Regierung am 14. April die militärische Zusammenarbeit mit Belgien.

Bundesverteidigungsminister Steven Vandeput (N-VA) will sowohl seine Soldaten, als auch das belgische Militärmaterial so schnell wie möglich zurück in die Heimat bringen, „doch wir können das so lange nicht, wie die Kongolesen etwas dagegen haben. Wir arbeiten daran, doch die Mühlen der Verwaltung im Kongo mahlen langsam.“