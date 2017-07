Die Tatsache, dass bei der Entdeckung eines Waffenlagers von mutmaßlichen islamistischen Terroristen Polizeiuniformen und ein Blaulicht gefunden wurden, sorgt in Kreisen der Ordnungshüter für Unruhe. Polizeigewerkschaftler fühlen sich in ihrer bangen Vermutung bestätigt, dass die Polizei weiterhin ein potentielles Anschlagsziel für Terroristen bleibt.

Falls sich erweise, dass diese Uniformen echt sind und keine Fälschung, hätten die Beamten das Recht, sich sorgen zu machen, so ein Gewerkschaftler. Und dann bleibt dann noch die Frage, wie echte Polizeiuniformen in die Hände von Terrorverdächtigen fallen können. Wurde hier ein Diebstahl nicht gemeldet? Im Gegensatz zu Polizeiwaffen haben Polizeiuniformen keine Serien- oder Registriernummer - sind also nur schwerlich nachzuverfolgen.

Die Polizeigewerkschaften stellen sich gerade auch die Frage, warum die Terrorwarnstufe für die auf 2+ bleibt und nicht, wie im Rest des Landes, auf 3 (einer vierstufigen Skala) angehoben wird. Dies würde bedeuten, dass Polizeibeamte nicht unbewaffnet in den Außendienst gehen dürfen. Wiegen hier budgetäre Gründe schwerer als Menschenleben, fragen sich die Polizeigewerkschaften in Belgien.