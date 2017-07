Am Montagmorgen sorgte eine Reportage unseres VRT-Nachrichtenredakteurs Luc Pauwels für Furore. Er stellte fest, dass jährlich zehntausende Dieselautos problemlos durch den hiesigen TÜV geraten, ohne das dort festgestellt wird, dass man auf illegale Weise deren Rußfilter aus dem Auspuff ausgebaut hat.

Die Prüfzentren gaben an, dass sie technisch nicht auf einem Stand seien, um dieses Problem festzustellen. Dies will Verkehrsminister Weyts in Flandern kontrollieren lassen. Und er will wissen, warum dort niemand auf die Idee kommt, ganz einfach auf den Auspufftopf zu klopfen. Die Prüfer könnten so leicht feststellen, dass dieser Topf hohl klingt, also leer ist…

Fall ein Prüfzentrum die Vermutung hat, aus dem Fahrzeug der Rußfilter ausgebaut wurde, muss er den Halter zu dem Autohändler schickten, in dem das betroffene Auto gekauft wurde. Dort wird dann eine entsprechende Bescheinigung ausgestellt und das Fahrzeug muss zurück zur Kontrolle. Stimmen die Werte nicht oder ist der Auspufftopf weiter leer, fällt der Wagen durch den TÜV.

Minister Weyts will mit dem flämischen Landesverband der Autoprüfzentren Gespräche führen, wie diesem massiven Betrugsvorgang umgegangen werden soll. Dieser Vorgang führt z.B. die Umweltzonen ad absurdum, denn der bedeutet, dass dort nach wie vor tausende Dieselautos herumfahren, die auf illegale Weise gegen alle entsprechenden Auflagen verstoßen.

Und über andere mit Diesel betriebene Fahrzeuge wurde noch gar nicht gesprochen: Taxis, Lieferwagen, Kleinlaster, LKW… Auch in anderen Ländern ist dieser Betrugsvorgang bekannt, doch offenbar gibt es lediglich in den Niederlanden entsprechende Erhebungen. In Belgien brauchte es dazu erst die Recherchen eines VRT-Journalisten.