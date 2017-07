Autor: MaLu

MaLu Einer Untersuchung der VRT-Nachrichtenredaktion zufolge ist die belgische Fahrzeuginspektion nicht in der Lage, den Betrug mit Dieselfiltern aufzudecken. So gelangen jedes Jahr zehntausende Dieselfahrzeuge ohne Rußfilter in den Verkehr. Das Problem betreffe nicht nur die technische Fahrzeuginspektion in Belgien, sondern auch in anderen Ländern Europas.