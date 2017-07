Liesbeth Homans beschloss Ende Juni, die Anerkernnung effektiv aufzuheben. Eine Antwort der Moschee-Leitung im Rahmen der Untersuchung habe sie nun zu diesem Schritt veranlasst.

"In dem Brief der Moschee heiße es, die Gülen-Bewegung sei eine Terrororganisation wie der IS und die Moschee habe die Aufgabe, gewaltbereite Organisationen zu bekämpfen. Gülen wurde von der belgischen Staatssicherheit aber nicht als staatsgefährdend eingestuft", so die Ministerin für Integration, die Hetzerei nicht dulden und ihre Verantwortung nehmen will.