In Flandern gilt seit dem 1. Juli eine Buchpreisbindung. Demnach dürfen Neuerscheinungen in den ersten sechs Monaten im Handel nur mit einem Preisnachlass von maximal 10 % verkauft werden. Erst danach können die Buchhändler oder andere Einzelhandelsgeschäfte diese Bücher nach ihrer eigenen Preisvorstellung anbieten. Mit dieser Maßnahme soll sich der Büchersektor im belgischen Bundesland Flandern stärker für den „Markt der Zukunft“ aufstellen können.

In diesem Zusammenhang werden auch zwei neue Webseiten lanciert. Eine Seite richtet sich an den Sektor selbst und ist an eine ISBN-Datenbank gelinkt. Hier können Herausgeber, Verlage und Importeure ihre Festpreise für im Ausland erschienene Werke festlegen. Eine zweite Webseite richtet sich an die Leser, die sich dort über die festgelegten Buchpreise im ersten Halbjahr nach Erscheinen informieren können.