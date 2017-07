Johan Roggeman

A.Kockartz Am Samstagmorgen ist vor der Küste von Ostende eine Segeljacht gekentert. An Bord des Bootes, dass an einer Regatta teilnahm, waren sechs Personen. Zwei Besatzungsmitglieder kamen bei der Havarie ums Leben. Eine weitere Person wurde am Nachmittag noch vermisst. Die anderen Segler konnten gerettet werden sagte ein Sprecher des Maritimen Rettungs- und Koordinationszentrums.