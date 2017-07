Die neue nordrhein-westfälische Landesregierung aus CDU und FDP will sich für die Abschaltung der belgischen Atomkraftwerke Tihange (bei Lüttich) und Doel (bei Antwerpen) stark machen. Auch der Bund äußert Kritik an den die Reaktoren. Doch nach Angaben deutscher Medien ist er aber offenbar über seinen Pensionsfonds indirekt Miteigentümer. Dies bestätigte Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) auf Anfrage gegenüber den deutschen Grünen, so die Blätter des Aachener Zeitungsverlags.

Die Ministerin habe sich überrascht gezeigt: "Ich hatte bisher keine Kenntnis davon", so RP Online. Sie wolle sich jetzt dafür einsetzen, dass die Anteile des Bundes in Höhe von 6,4 Mio. € an Engie-Electrabel, dem belgisch-französischen Stromversorger und Betreiber der umstrittenen Atomkraftwerke, verkauft werden. "Es verträgt sich nicht, wenn wir einerseits für die Abschaltung von Atomkraftwerken eintreten, deren Sicherheit fraglich ist, und gleichzeitig ein finanzielles Interesse am Betrieb dieser Anlagen haben müssen", sagte Hendricks. Das Land Nordrhein-Westfalen hatte unlängst seine Beteiligungen an dem Konzern verkauft.