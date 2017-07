Belga

A.Kockartz Aus einer geheimen Umfrage, die die frankophonen Liberalen der MR in Auftrag gegeben haben, ist ersichtlich, dass die sozialistischen Parteien sowohl in der Wallonie und in Brüssel (PS), als auch in Flandern (SP.A) schwer Federn lassen müssen. Sie verlieren deutlich in der Gunst der Wähler. Laut der französischsprachigen Wirtschaftszeitung L’Echo, die Einblicke in die Resultate dieser Umfrage hatte, profitiert die linksextreme PTB vom Niedergang der Sozialisten.