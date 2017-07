Belga

A.Kockartz/Belga Der Ministerrat der belgischen Bundesregierung hat den Einsatz der Soldaten in den Straßen der größeren und großen Städte im Land verlängert. Vorerst werden die Soldaten in Zweiergruppen weiter bis zum 2. August patrouillieren (Archivfoto). Rund 150 Soldaten stehen zudem in permanenter Bereitschaft, um notfalls eingreifen zu können.