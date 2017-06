Seit dem 22. Juli durften die Einwohner des belgischen Bundeslandes Flandern Trinkwasser nicht mehr zum Autowaschen, zum Rasensprengen oder zum Füllen vom Swimmingpools und Planschbecken mehr nutzen. Davon waren auch die Landwirte betroffen, die ihre Felder nicht mehr bewässern durften. Dies sollte dabei helfen, die Trinkwasserversorgung in Flandern aufrechterhalten zu können.

In den vergangenen Tagen hatte es in einigen Regionen Flanderns geregnet und für das kommende Wochenende werden weitere Regenschauern angekündigt. Dies veranlasste die Umweltministerin dazu, die getroffenen Maßnahmen am Samstag zu beenden.

Doch Westflanderns Provinzgouverneur Carl Decaluwé wiederrief diesen Beschluss für seine Provinz. In Westflandern hatte es nämlich in der vergangenen Woche nicht geregnet und aus diesem Grunde habe sich die Lage dort auch nicht verändert, so Decaluwé. Der Gouverneur teilte seinen Schritt der Ministerin umgehend mit, die dafür durchaus Verständnis zeigte. Damit gelten hier die Maßnahmen bis auf weiteres noch bis zum 14. Juli.