Staatsanwalt Frédéric Van Leeuw (43) leitet seit einiger Zeit die Bundesstaatsanwaltschaft in Brüssel und damit auch die Terrorermittlungen in unserem Land. Seiner Ansicht nach, ist diese höchste französische Auszeichnung eine Folge der guten Zusammenarbeit der Justiz in Frankreich und in Belgien nach den Terroranschlägen in Paris im November 2015 und in Zaventem und Brüssel im März 2016.

„Ich glaube, dass diese Auszeichnung eine Botschaft ist, die sich an alle Sicherheitsdienste in Belgien richtet. Das ist auf jeden Fall ein schönes Signal der Franzosen, nämlich dass sie der Ansicht sind, dass wir sehr gut zusammenarbeiten“, sagte Van Leeuw dazu gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion im Mai, als bekannt wurde, dass ihm diese Ehre zuteilwerden sollte.