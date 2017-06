Alleine an diesem Freitag werden rund 49.000 Flugreisende von Brüssel aus irgendwohin in die Welt fliegen. Damit ist dieser Tag wohl der hektischste Tag dieses Wochenende am Brussels Airport. Am Samstag treten 38.000 Passagiere von hier aus eine Reise an und am Sonntag noch einmal 44.000. Am Montag, den 3. Juli, werden noch einmal etwa 48.000 abreisende Fluggäste in Zaventem abgefertigt.