An Bord der „Louise-Marie“ befindet sich in diesen Tagen die VRT-Journalistin Mieke Strynckx (kl. Foto), die gerade über die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer berichtet, die nach Italien gebracht werden. Dabei erlebte sie diese Rettungsaktion aus nächster Nähe. Ein Aufklärungsflugzeug der italienischen Luftwaffe hatte das Schlauchboot am Donnerstagmorgen mit den über 100 afrikanischen Männern entdeckt und dies der Koordinationsstelle der Operation „Sophia“ in Rom gemeldet. Von dort aus ging ein Notruf an die „Louise-Marie“, die sich als einziges Rettungsschiff in der Nähe des Bootes befand.