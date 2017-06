Die gesetzlichen Renten in Belgien sind im Vergleich zu denen unserer Nachbarn sehr niedrig, sagt auch der Studiendienst der PVDA, der linksgerichteten Partei der Arbeit. Der Studiendienst errechnete, dass der "Rentenunterschied zu unseren Nachbarländern bis zu 48 Prozent beträgt".

"Und dieser Abstand droht mit den Maßnahmen der Regierung von Michel noch größer zu werden", sagt der Rentenfachmann bei der PVDA, Kim De Witte, in einem Pressebericht der Partei.

Der Studiendienst hat dieses Ergebnis auf der Grundlage eines konkreten Beispiels errechnet: An einem 63-jährigen Arbeiter, der 40 Jahre lang gearbeitet hat und der am Ende seiner Laufbahn 45.000 Euro brutto im Jahr verdient. Geht dieser Mann 2017 in Rente, betrüge seine Rente in Belgien 1.195,48 Euro im Monat. In Deutschland wären das 1.300,64 Euro im Monat, in Frankreich 1.679,23 Euro im Monat, in Luxemburg 1.771,75 Euro/Monat und in den Niederlanden 1.803,35 Euro/Monat.