Zwei der Täter, die am Montagabend am Rande der Antwerpener Kirmes „Sinksenfoor“ zwei Polizisten verletzt haben, befinden sich in Polizeigewahrsam. Bei den beiden handelt es sich um zwei Brüder aus dem Antwerpener Stadtteil Merksem, wie die Polizei angibt.

Einer der beiden Brüder, ein 15 Jahre alter Minderjähriger, wurde am Dienstagabend verhaftet und muss vor dem Jugendrichter erscheinen. Der Jugendliche gestand bei einem Verhör, dass er an der zuvor erfolgten Schlägerei beteiligt war. Sein 23 Jahre alter Bruder stellte sich am Mittwochmorgen selbst der Polizei.