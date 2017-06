Beim Sortierzentrum von TNT/Fedex am Lütticher Flughafen Bierset (kl. Foto) stapeln sich seit dem Cyberangriff bereits rund 100.000 Paketen und Sendungen. Dort konnte in der Nacht zum Mittwoch keine Maschine landen oder starten und kein LKW konnte den Standort beladen verlassen. Normalerweise finden in Bierset pro Nacht etwa 40 Flugbewegungen statt und zwischen 90 und 100 Lastwagen verlassen das Sortierzentrum in Richtung der Lieferadressen der Sendungen. Bei TNT/Fedex sind offenbar mehrere Standorte in Europa von dem Angriff betroffen, u.a. auch der in Machelen in Flämisch-Brabant.