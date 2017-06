Beide Minister unterstrichen die guten Beziehungen zwischen Belgien und Serbien. Allerdings betonten sie auch, dass noch mehr in der Zusammenarbeit getan werden könnte.

Der Reformprozess sei nicht nur wichtig für eine künftige EU-Mitgliedschaft Serbiens, sondern auch "weil er für die serbische Bevölkerung notwendig ist", sagte Reynders.

Weiter betonte Reynders, dass Reformen zur Verbesserung der regionalen Integration benötigt würden. Belgien sei bereit, zur Stabilisierung in der Region beizutragen, so Reynders. Belgien werde weiter in das Land investieren. "Wir überlegen auch, ob wir etwas gemeinsam zum Gedenken an den Weltkrieg machen können."

Reynders war am gestrigen Montag und an diesem Dienstag auf einem zweitätigen Arbeitsbesuch in Kroatien und Serbien.