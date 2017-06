Nach Auffassung von Polizeichefin Catherine De Bolle spiele zudem die Anwesenheit der Soldaten im Straßenbild eine Rolle: Auswirkungen haben zum Beispiel die strengeren Überwachungen von öffentlichen Plätzen gehabt. Dadurch sind weniger Verbrechen begangen worden." Das sei einer der Gründe für den Rückgang der Kriminalitätszahlen.

Gleichzeitig gab es im Jahr 2016, dem Jahr der Anschläge in Belgien, mehr Strafakte in Zusammenhang mit Terrorismus, sogar ein Viertel mehr als im Jahr zuvor. In diesem Bereich sieht Belgiens Justizminister Koen Geens als größte Herausforderung die technische Aktualisierung. Man müsse unbedingt auf dem neuesten Stand bleiben, so Geens.

Innenminister Jan Jambon zeigte sich zufrieden mit den sinkenden Kriminalitätszahlen, die die belgische Polizei an diesem Dienstag präsentierte. Gleichzeitig wies er darauf hin, dass es noch viel zu tun gebe. "Vorsichtig würde ich sagen, dass die Politik dieser Regierung Auswirkungen auf die Kriminalitätszahlen hat", so der Minister. "Doch bei mehreren Phänomenen wie Cybercrime müssen wir vorsichtig bleiben."