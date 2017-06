11.000 € Defizit in der Buchhaltung 2015 bei der Brüsseler Obdachlosen-Vereinigung Samusocial lassen sich nicht erklären. Dies hat eine Prüfung der Bücher bei der umstrittenen Vereinigung ergeben, wie der private Fernsehsender RTL-TVi meldet. Der Skandal um überzogene Vergütungen für Vorstands- und Verwaltungsratsmitglieder bei Samusocial hatte für einen allgemeinen Umbruch in der Politik in Brüssel und Wallonien geführt, denn fast alle negativ betroffenen Personen sind führende Mitglieder der frankophonen Sozialisten PS.

Doch die Peinlichkeiten reißen nicht ab. Neben dem 11.000 € großen Bilanzloch in der Buchhaltung 2015 fällt auch auf, dass Samusocial seit fünf Jahren Schulden beim Landesamt für soziale Sicherheit (RSZ) hat, doch 2014 gewährte dieses Amt Samusocial offenbar eine Schuldentlastung um 220.000 € - quasi ein Steuergeschenk in Höhe der ausstehenden Summe aufgeteilt in mehrere Teilbereiche, wie RTL-TVi dazu meldet.