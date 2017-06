Child Focus und das Ausländeramt teilten am Montagmorgen mit, dass der kleine Brahim Bakali an der Anspachlaan im Brüsseler Stadtzentrum aufgegriffen worden sei. Der 9 Jahre alte Junge war am Freitag während der Mittagspause im Ausländeramt verschwunden, doch dort hatte sich zunächst niemals ernsthaft mit dem Vorgang beschäftigt.

Der 9 Jahre alte Brahim war offenbar ohne Begleitung eines Erwachsenen oder Erziehungsberechtigten alleine aus Marokko nach Brüssel gekommen und spricht nach Behördenangaben nur Arabisch. Die Polizei hatte den Jungen am Freitag zum Ausländeramt nach Brüssel gebracht, damit er dort erfasst und angemeldet werden konnte. Doch während der Mittagspause verschwand der Kleine plötzlich, doch niemals meldete den Fall. Offenbar gingen die betroffenen Mitarbeiter der Behörde davon aus, das sich schon jemand mit dem Vorgang befassen würde.

Letztendlich meldete das Wohnheim, in dem Brahim untergebracht wurde, dass der Junge nicht aufgetaucht sei und damit wurde deutlich, dass hier etwas nicht stimmt. Jetzt will das Kinderhilfswerk Child Focus selbst dafür sorgen, dass die notwendigen Schritte erfolgen, um den Jungen in Belgien zu registrieren. Die Ausländerbehörden versuchen jetzt herauszufinden, ob der Junge Familie in Marokko oder in einem Land in Europa hat.

Der Fall sorgt dafür, dass die Vorgehensweise in den Ausländerämtern in unserem Land speziell im Bereich unbegleitete Minderjährige erneut unter die Lupe genommen wird. Dieses Thema ist besonders heikel, da nach Angaben von Child Focus 163 Fälle von in Belgien verschwundenen nicht begleiteten Kindern und minderjährigen Jugendlichen mit Flüchtlingsstatus vorliegen.