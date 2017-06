"Menschen, die, in einem terroristischen Zusammenhang, Websites über den Bau von Bomben besuchen oder Enthauptungsvideos auf ihr Smartphone herunterladen, würden sich strafbar machen", so verdeutlichte Bundesstaatsanwalt Van Leeuw seinen Vorschlag im Rahmen der Terrorismusbekämpfung. Van Leeuw machte den Vergleich mit den geltenden Maßnahmen gegen Kinderpornografie: "Es ist in Belgien verboten, Websites mit Kinderpornografie zu besuchen. In diesem Sinne sollte man sich fragen, ob nicht auch der Konsum von dschihadistischen Webseiten verboten und strafbar sein müßte."