Majd Khalifeh/A.Kockartz Die Familie des verhinderten Attentäters vom Brüsseler Zentralbahnhof reagiert völlig überrascht auf die Nachricht, dass ihr Sohn und Bruder einen Terroranschlag verüben wollte. „Oussama hatte nichts für den IS übrig und er war mit Sicherheit kein Mitglied dieser Terrorgruppe.“, sagten der Vater und die Schwester von Oussama Zariouh (Foto) am Donnerstag in einem Telefongespräch mit VRT-Journalist Majd Khalifeh.