A.Kockartz Am Mittwochabend hat sich die Fahrbahndecke an der Autobahn E314 auf Höhe von Aarschot in Flämisch-Brabant infolge der enormen Hitze angehoben. Richtung Limburg wird der Verkehr dadurch über einen Dienstparkplatz des flämischen Straßenverkehrsamts umgeleitet. Voraussichtlich werden die Reparaturarbeiten mehrere Tage lang dauern. Von der Nutzung der E314 wird denn auch bis nach dem Wochenende abgeraten. Wer von Gent nach Antwerpen will, sollte über Antwerpen und die E313 fahren.