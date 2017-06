Belga

A.Kockartz Generalleutnant Eddy Testelmans (Foto), der Leiter des Militärischen Abschirmdienstes (ADIV) ist nach Kritik an seiner Amtsführung zurückgetreten. Seine Nachfolge tritt Generalleutnant Claude Van de Voorde an. Dieser kommt aus der Luftwaffe und war eine Zeit lang Pilot an Bord von F-16-Kampfflugzeugen.