Die belgische Bundesregierung kündigte am Tag nach dem vereitelten Anschlag im Brüsseler Zentralbahnhof an, in den kommenden Tagen zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, doch Premier Michel wollte im Rahmen einer kurzen Pressekonferenz nach einer Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats am Mittwochvormittag keine Details freigeben: