AP

A.Kockartz Vorläufig bleibt die Terrorwarnstufe in Belgien auf 3 in einer vierstufigen Skala. Dies teilte Bundesinnenminister Jan Jambon (N-VA) im Rahmen einer kurzen Pressekonferenz in Brüssel nach dem vereitelten Anschlag mit. Das belgische Koordinationszentrum für Bedrohungsanalyse (OCAD) legt diesen Wert in permanenter Beobachtung der Lage fest.