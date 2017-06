Die belgische Bahngesellschaft NMBS/SNCB informierte nach dem Vorfall via Twitter, dass der Zugverkehr an den Bahnhöfen Brüssel-Zentral, Brüssel-Nord und Brüssel-Süd/Midi auf Anordnung der Polizei unterbrochen wurde. Mittlerweile fahren die Züge wieder, halten jedoch nicht im Zentralbahnhof.

In Brüssel patrouillieren seit den Pariser Attentaten im November 2015 an zahlreichen Orten schwerbewaffnete Soldaten und Polizisten und zwar, seit die Spur der Attentäter in die belgische Hauptstadt führte. Am 22. März 2016 verübten islamistische Extremisten, die Verbindungen zu der Pariser Gruppe hatten, zwei Bombenanschläge in Brüssel - am Flughafen in Zaventem und an der Metrostation Maalbeek im Brüsseler Regierungsviertel. Die Terrorgruppe IS hatte sich damals jeweils zu den Attentaten bekannt.