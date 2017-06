Der flämische Verkehrsminister Ben Weyts investiert 2,6 Millionen Euro in flämische Überlandstraßen. Diese sollen mit neuen Straßenabschnittskontrollen ausgerüstet und den bereits im Mai angekündigten 30 Abschnittskontrollen hinzugefügt werden. "Ziel ist, die Zahl der Kontrollen auszuweiten", betonte Weyts. "Jährlich werden - also nicht nur in diesem Jahr, sondern auch in den kommenden Jahren - 20 neue Straßenabschnittskontrollen hinzugefügt."

Vielerorts bestehen bereits Straßenabschnittskontrollen auf Autobahnen und Überlandstraßen. "Doch auf den Überlandstraßen ist die Zahl der Verkehrstoten immer noch vergleichsweise am höchsten", fährt Weyts fort.

"Die Orte, an denen die neuen Kontrollen durchgeführt werden, wurden nach der Größe der Unfallzahlen ausgewählt, so dass die tödlichsten Abschnitte in Flandern zielgerichtet überwacht werden können."

"Jeder Euro, den wir über die verhängten Bußgelder einnehmen können, werden in die Verkehrssicherheit reinvestiert", so Weyts noch. Das Geld soll in den flämischen Verkehrssicherheitsfond fließen. Die Mittel sollen für Initiativen ausgegeben werden, mit denen die Verkehrssicherheit strukturell verbessert wird.