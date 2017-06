Die französischsprachigen Christdemokraten von der CDH kündigten den französischsprachigen Sozialisten von der PS alle Koalitionen auf. Der Grund sind mehrere Skandale, die in den vergangenen Wochen ans Licht kamen und in die die sozialistische Partei verwickelt ist.

Die PS reagierte auf den Zug der CDH mit Entgeisterung. Nach Auffassung des Ministerpräsidenten der französischsprachigen Gemeinschaftsregierung, Rudi Demotte, seien die Christdemokraten selbst von Skandalen betroffen.

"Die CDH ist ja selbst auch in die Skandale verwickelt", so Demotte. "Der Vizepräsident von Publifin hat zum Beispiel ein Parteibuch der CDH. Und auch bei den Parteien, mit denen die Christdemokraten jetzt verhandeln, ist die Situation nicht viel besser. Denken Sie nur an die Kasachgate-Affäre. In die war die MR auch verwickelt."

Zur Zukunft seiner Partei sagte Demotte: "Ja, Reformen sind tatsächlich nötig, denn die Skandale in unserer Partei sind sehr schmerzlich, aber ich denke nicht, dass deshalb bestimmte Köpfe rollen müssen." Damit verwies Demotte indirekt auf die langsam unhaltbare Situation des PS-Vorsitzenden Elio Ri Rupo.

"Es gibt übrigens auch immer noch ehrliche Sozialisten", so Demotte. "Ein bißchen Geduld sei vielleicht nötig, denn nun habe man jede Menge Probleme. Doch werde sich mit der Zeit zeigen, dass Sozialisten auch in Zukunft nötig bleiben würden.