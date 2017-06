Die politische Krise in der Wallonie und in Brüssel scheint komplett. Während die skandalgeschüttelte PS gerade versucht, einen Weg aus der Krise zu finden, in dem Ämterhäufungen vermieden, verringert oder verboten werden sollen hakt Koalitionspartner CDH ab und verlässt alle Mehrheiten. Die frankophone Zentrumspartei will nicht mehr länger mit der PS regieren.

CDH-Parteichef Benoit Lutgen rief die anderen Koalitionspartner im frankophonen Spektrum dazu auf, es ihm gleich zu tun. Damit spricht er konkret die Grünen von Ecolo, die Liberalen der Reformbewegung MR und die radikalfrankophone Défi an, die gemeinsam mit CDH und PS in den verschiedensten Regierungen der Regionen sitzen, die da sind: Wallonische Region, Französische Gemeinschaft und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Die Vorgehensweise der frankophonen Zentristen kommt als eine regelrechte Überraschung, galt die CDH (früher PSC) doch jahrelang als Mehrheitsbeschaffer für die Sozialisten. Doch jetzt hat die CDH die Nase voll, da ihrer Ansicht das gesamte politische Geschehen im französischsprachigen Belgien unter der PS-Skandalitis leide. Allerdings ist die liberale MR auch nicht ohne Fehler, wie auch aus diese Partei betreffenden Problemen bekannt ist (siehe Kasachgate).

Politisches Fazit

Ohne die CDH haben die Regierung der Wallonischen Region und der Französischsprachigen Gemeinschaft keine Mehrheit mehr. CDH-Politiker hatten in erster Linie Ministerien für Bildung und für Umwelt inne. Ob diese Minister jetzt zurücktreten, bleibt fraglich. Oder soll das bedeuten, dass die PS rausgeworfen wird, falls alternative Mehrheiten gebildet werden können?

Rasch nach Lutgens Bekanntgabe sagte Olivier Chastel, der Vorsitzende der frankophonen Liberalen MR, er sei bereit dazu, sich mit anderen Parteien an einen Tisch zu setzen, um neue Mehrheiten zu bilden. Die MR will noch am Montagabend in einer Vorstandssitzung besprechen, wie man sich mit dieser neuen politischen Situation auseinandersetzen soll. Chastel ist der Ansicht, dass der Stillstand in den Regionen durch die PS-Skandale beendet werden müsse. Die PS-Mandatsträger und -Minister würden sich derzeit ohnehin lediglich damit beschäftigen, wie sie ihre Pöstchen retten könnten…