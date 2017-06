Belga

A.Kockartz Seit diesem Montag sitzt die Parteispitze der frankophonen Sozialisten PS in ihren Hauptquartier an der Keizerlaan in Brüssel zusammen und berät darüber, wie mit dem Thema Ämterhäufung umgegangen werden soll. Entsprechende Skandale haben der Partei schweren Schaden in den Umfragewerten zugefügt und zuletzt musste sogar der Bürgermeister von Brüssel seinen Hut nehmen.