Noch bis zum 8. Juli erfolgen die entsprechenden Arbeiten am Außenring in Richtung Sint-Stevens-Woluwe. Gearbeitet wird an allen Tagen außer sonntags. In einer ersten Phase sind die Auf- und Abfahrten Wezembeek-Oppem und Tervueren teilweise ganz gesperrt.

In der Nacht zum 9. Juli verschieben sich die Arbeiten auf den Innenring. Auch dann wird es zu Sperrungen der entsprechenden Auf- und Abfahrten in Wezembeek-Oppem und Tervuren kommen, wobei dies an manchen Tagen lediglich sporadisch erfolgen wird. Diese Arbeiten sollen am 31. Juli abgeschlossen sein.