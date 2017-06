In der Ortschaft Lakdaal in der Provinz Antwerpen mussten am Sonntag mehrere Kühe aus einem schlammigen Bach gerettet werden. Die Tiere hatten bei der Hitze nach Wasser gesucht und waren deshalb in den Bach gestiegen, der direkt neben ihrer Wiese vorbeifließt.

Doch der Grund an dieser Stelle des Baches ist besonders schlammig und die Kühe kamen von selbst nicht mehr aus ihrer misslichen Lage. Am Ende mussten zwei Taucher und ein Kran zur Rettung der 13 Tiere umfassenden Herde zu Hilfe gerufen werden.

