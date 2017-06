Auch Belgier demonstrieren gegen AKW-Tihange

In der Wochenendausgabe der „Aachener Zeitung“ erklärt er warum er als Prominenter zum Aushängeschild der Anti-Tihange-Menschenkette in Belgien geworden ist.

„Tatsächlich war ich als Teenager sehr aktiv in der Anti-Atom-Bewegung“, erklärt Lanners. „Wenn man sich die Situation in Belgien mit den Atomkraftwerken Tihange und Doel ansieht, ist das erschreckend. Da war die alte Flamme des 15-jährigen AKW-Gegners in mir wieder da. Nichts wurde in Belgien bewegt in Sachen Atomausstieg.“

Und der Schauspieler weiß auch woran das liegt: „So hat bei uns eine Regierung auch den zuvor beschlossenen Atomausstieg zwar nicht offiziell, aber de facto rückgängig gemacht mit der Verlängerung der Vertragslaufzeiten. Die AKW-Betreiber und Energielobby sind einfach so mächtig hier.“