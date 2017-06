A.Kockartz Wer in der jüngeren Vergangenheit einmal mit dem eigenen Wagen in Antwerpen war, der kennt die Probleme: Stau, verlorene Zeit, Parkplatzsuche, Ärger… Doch jetzt bietet sich eine Lösung: Wasserbusse und Fährdienste auf der Schelde! Damit will Antwerpen jetzt versuchen, eine Alternative für den gebeutelten Straßenverkehr zu bieten.