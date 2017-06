Reporters

A.Kockartz Das Gesetz zum Strafvergleich brachte dem belgischen Staat in den vergangenen sechs Jahren zusätzliche Einnahmen von rund 500 Mio. € ein. Über 1.000 Privatpersonen aber auch Unternehmen griffen seit es diese Möglichkeit gibt, auf diese umstrittene Regelung zurück. Die belgischen Wirtschaftsblätter De Tijd und L’Echo nennen am Freitag eine Summe in dreistelliger Millionenhöhe.