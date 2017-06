Seit etwa 6 Uhr 40 am Donnerstagmorgen werden Fluggäste in kleinen Gruppen von etwa 40 Personen in die Abflughalle eingelassen, denn durch den Ausfall von dutzenden Flügen nach der rund anderthalbstündigen Strompanne halten sich dort sehr viele Menschen auf.

Die Brandschutz- und Sicherheitsauflagen am Brüsseler Nationalflughafen schreiben aber eine maximal zulässige Zahl an Personen in der Abflughalle vor, was die ganze Sache am Donnerstag erschwert. Doch seit der Anschlagswelle in Europa, die am 22. März 2016 auch den Flughafen selbst traf, geht auch hier die Sicherheit vor.