Doch der Gouverneur der Nationalbank geht davon aus, dass trotz steigender Konjunkturdaten (siehe unten) mehr Geld gefunden werden müsse und nennt eine Summe von 8 Mia. €. für das eines „strukturellen Haushaltsausgleichs“. Er begründete dies mit der Tatsache, dass man von den bisher ergriffenen Maßnahmen der Regierung noch nichts feststellen könne. Er ruft denn auch dazu auf, mehr Maßnahmen zu ergreifen. Smets ist der Ansicht, man müsse auf der einen Seite weiter „ein loyaler Partner der EU bleiben“ und auf der anderen Seite auch der weiter voranschreitenden Vergreisung der Bevölkerung langfristig entgegenwirken.

Vize-Premier- und Wirtschaftsminister Kris Peeters (CD&V) will am Erreichen des Haushaltsgleichgewichts 2019 festhalten, wartet jedoch auf definitive Zahlen, bevor er auf die Empfehlungen von BNB-Gouverneur Smets reagieren oder neue Maßnehmen ergreifen will. In diese Richtung reagierte auch Bundesfinanzminister Johan Van Overtveldt (N-VA), der einen neuen Bericht mit definitiven Zahlen des Monitoring-Komitees aus Spitzenbeamten des Finanzministeriums dazu erwartet.