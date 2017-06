In acht weiteren Fällen wurde die Staatsangehörigkeit wegen Betrugsvorwürfen entzogen, so Nahima Lanjri am gestrigen Montag in der Kammer.

Die Frage der Abgeordneten führte zu regen Diskussionen, nachdem bekannt geworden war, dass der frühere Anführer der inzwischen aufgelösten terroristischen Gruppierung Sharia4Belgium, Fouad Belkacem, im Gefängnis von Hasselt hatte heiraten dürfen. Belkacem war 2015 zu 12 Jahren Haft verurteilt worden. Beobachter gehen davon aus, dass Belgacem mit der Heirat die Aberkennung seiner belgischen Staatsangehörigkeit verhindern möchte, so dass er nicht nach Marokko ausgeliefert werden kann.