A.Kockartz In den kommenden Wochen müssen sich die Anbieter von Sportwetten in Belgien auf strengere Regeln bezüglich der Werbung für ihre Produkte einstellen. Das betrifft in erster Linie Sportwetten im Internet und im Fernsehen, wie die die flämischen Tageszeitungen De Standaard und Het Nieuwsblad dazu berichten.